USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,715.04 $
МОСКВА-5°C08:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Оппозиционер Файюлу объявил себя президентом Конго

Stefan Kleinowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Оппозиционный кандидат Мартен Файюлу не признал решение Конституционного суда Демократической Республики Конго (ДРК) о признании лидера партии «Союз за демократию и социальный прогресс» Феликса Чисикеди президентом страны и объявил главой африканского государства себя. Выборы состоялись 30 декабря 2018 года.

«Конституционный суд только что подтвердил, что служит диктаторскому режиму, узаконив ложные результаты и позволив свершиться конституционному перевороту», — цитирует Файюлу Reuters.

Кандидат призвал международное сообщество не признавать Чисикеди легитимным президентом, который «не обладает законным правом представлять народ ДРК», передаёт Agence France-Presse.

Конституционный суд ДРК признал предварительные итоги президентских выборов, прошедших в декабре, действительными, официально объявив их победителем одного из оппозиционных кандидатов, лидера партии Феликса Чисикеди.

«Суд считает, что Мартен Файюлу не предоставил необходимые доказательства того, что объявленные Национальной независимой избирательной комиссией результаты, по которым президентские выборы выиграл другой оппозиционер Феликс Чисикеди, не соответствуют действительности», — говорится в судебном решении.

Правительство республики приняло к сведению судебное решение и признало Чисикеди пятым по счёту президентом страны.

Независимая национальная избирательная комиссия ДРК ранее объявила, что Чисикеди победил на президентских выборах, получив 38,57% голосов. Второе место занял Файюлу. Третье — экс-глава МВД страны Эмманюэль Рамазани Шадари, считающийся преемником действующего президента Жозефа Кабилы.

Как писал News.ru, голосование в ДРК должно было состояться ещё два года назад, однако действующая власть в стране препятствовала его проведению. Изначально планировалось, что итоги выборов будут объявлены 6 января, однако этот срок был перенесён. Это было сделано для того, что избиркому нужно было больше времени для работы.


#выборы #ПРЕЗИДЕНТ #конго
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
в мире 06:51, 30 декабря 2018
Число жертв вируса Эбола в Конго стремительно растёт
в мире 15:05, 25 декабря 2018
Полсотни пассажиров автобуса погибли в ДТП в Конго
в мире 22:25, 24 ноября 2018
Посольство США в Конго сообщило об угрозе теракта
Лента новостей
культура 08:12
Паулс советует властям Латвии оставить в покое русскоязычных
спорт 07:47
Шарапова не пробилась в четвертьфинал Australian Open
в мире 07:32
МИД РФ предупредил об отмене авиарейсов в США
происшествия 07:20
Маски и таблетки раздают жителям окутанного смогом Сибая
общество 06:57
Снег и ветер обещали москвичам синоптики
Другие новости
в мире 07:32
МИД РФ предупредил об отмене авиарейсов в США
в мире 05:33
Женщины протестовали против дискриминации в США
в мире 04:02
Три человека погибли в США из-за снегопадов
в мире 03:41
Разведка США вывела на орбиту засекреченный спутник
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top