Оппозиционер Файюлу объявил себя президентом Конго

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Оппозиционный кандидат Мартен Файюлу не признал решение Конституционного суда Демократической Республики Конго (ДРК) о признании лидера партии «Союз за демократию и социальный прогресс» Феликса Чисикеди президентом страны и объявил главой африканского государства себя. Выборы состоялись 30 декабря 2018 года.

«Конституционный суд только что подтвердил, что служит диктаторскому режиму, узаконив ложные результаты и позволив свершиться конституционному перевороту», — цитирует Файюлу Reuters.

Кандидат призвал международное сообщество не признавать Чисикеди легитимным президентом, который «не обладает законным правом представлять народ ДРК», передаёт Agence France-Presse.

Конституционный суд ДРК признал предварительные итоги президентских выборов, прошедших в декабре, действительными, официально объявив их победителем одного из оппозиционных кандидатов, лидера партии Феликса Чисикеди.

«Суд считает, что Мартен Файюлу не предоставил необходимые доказательства того, что объявленные Национальной независимой избирательной комиссией результаты, по которым президентские выборы выиграл другой оппозиционер Феликс Чисикеди, не соответствуют действительности», — говорится в судебном решении.

Правительство республики приняло к сведению судебное решение и признало Чисикеди пятым по счёту президентом страны.

Независимая национальная избирательная комиссия ДРК ранее объявила, что Чисикеди победил на президентских выборах, получив 38,57% голосов. Второе место занял Файюлу. Третье — экс-глава МВД страны Эмманюэль Рамазани Шадари, считающийся преемником действующего президента Жозефа Кабилы.

Как писал News.ru, голосование в ДРК должно было состояться ещё два года назад, однако действующая власть в стране препятствовала его проведению. Изначально планировалось, что итоги выборов будут объявлены 6 января, однако этот срок был перенесён. Это было сделано для того, что избиркому нужно было больше времени для работы.