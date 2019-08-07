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В Киргизии сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщили в штабе бывшего главы государства.

Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента, — цитирует ТАСС сообщение штаба.

Атамбаева подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея.

Ранее News.ru писал, что за арест экс-президента высказались представители Гражданского союза по реабилитации политзаключённых Киргизии. Они также обвинили силовиков в его негласной поддержке, утверждая, что расследование по делу идёт очень медленными темпами.