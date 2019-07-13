Радиоактивный объект, представляющий опасность для жизни и здоровья людей, нашли в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине.
По данным Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, находка представляет собой остатки грузовика ЗиЛ. Об этом сотрудники сообщили на официальной странице в Facebook, прикрепив фото автомобиля.
Опасные находки на территории заповедника, — говорится в подписи к публикации.
Украинскому правительству президентом Владимиром Зеленским ранее было поручено в течение трёх месяцев предпринять шаги к развитию туризма в Чернобыльской зоне отчуждения, такие как обустройство маршрутов в регионе необходимой инфраструктурой и проработка маршрутов посещения зоны водными путями.
Ранее News.ru писал о том, что ролик, снятый во время поездки в зону отчуждения Чернобыля, выложили на YouTube-канале президента Украины Владимира Зеленского. Прогулка главы государства вмонтирована в последнюю часть ролика, созданного по итогам его визита в Киевскую область.