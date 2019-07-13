https://static.news.ru/photo/70e635b8-a624-11e9-a2f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/Global Look Press

Радиоактивный объект, представляющий опасность для жизни и здоровья людей, нашли в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине.

По данным Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, находка представляет собой остатки грузовика ЗиЛ. Об этом сотрудники сообщили на официальной странице в Facebook, прикрепив фото автомобиля.

Опасные находки на территории заповедника, — говорится в подписи к публикации.

Украинскому правительству президентом Владимиром Зеленским ранее было поручено в течение трёх месяцев предпринять шаги к развитию туризма в Чернобыльской зоне отчуждения, такие как обустройство маршрутов в регионе необходимой инфраструктурой и проработка маршрутов посещения зоны водными путями.

Ранее News.ru писал о том, что ролик, снятый во время поездки в зону отчуждения Чернобыля, выложили на YouTube-канале президента Украины Владимира Зеленского. Прогулка главы государства вмонтирована в последнюю часть ролика, созданного по итогам его визита в Киевскую область.