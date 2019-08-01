Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями, — сказал Гутерриш журналистам.
Ранее News.ru писал, что Россия будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва долгое время ищет компромисса с Вашингтоном, но договориться не получается.
Документ был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.
Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.