https://static.news.ru/photo/16e1fe4e-b484-11e9-9720-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями, — сказал Гутерриш журналистам.

Ранее News.ru писал, что Россия будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва долгое время ищет компромисса с Вашингтоном, но договориться не получается.

Документ был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.