https://static.news.ru/photo/ed75397c-9192-11e9-bc64-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Herbert Berger/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) обратились к мировому сообществу с призывом увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены, чтобы обеспечить эффективную борьбу с инфекционными болезнями.

Согласно докладу, опубликованному в Женеве, 2,2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, 4,2 млрд — к медуслугам должного уровня, а ещё 3 млрд не могут помыть руки с мылом у себя дома.

ВОЗ и ЮНИСЕФ ведут совместную работу по мониторингу выполнения Целей развития тысячелетия, которые касаются питьевой воды и санитарии. В настоящее время, несмотря на существенный прогресс в достижении поставленных задач, присутствуют «огромные пробелы в качестве предоставляемых услуг».

Одного лишь доступа недостаточно. Если вода загрязнённая и её небезопасно пить или источник расположен далеко, и если доступ в туалет не является безопасным или же ограничен, то это означает, что мы не проявляем заботы о детях в мире, — подчеркнула эксперт ЮНИСЕФ Келли Энн Нейлора.

По её словам, наибольшей угрозе подвергаются дети и их родители из бедных и сельских общин, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что количество жителей Земли через 30 лет достигнет 9,7 млрд человек, а Индия в скором времени обгонит по численности населения Китай.