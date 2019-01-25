ООН призвала Венесуэлу расследовать гибель демонстрантов

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Венесуэлы провести расследование гибели людей во время протестов. По некоторым данным, их застрелили правоохранители.

«Любые связанные с насилием инциденты, приведшие к смерти или ранению, должны стать предметом независимого и беспристрастного расследования. Оно должно установить, имело ли место чрезмерное применение силы со стороны властей», — говорится в заявлении Бачелет, которое зачитал официальный представитель Руперт Колвилл.

Бачелет также призвала венесуэльских политических лидеров страны «немедленно начать переговоры с целью разрядки ситуации» и поиска пути к долгосрочному урегулированию кризиса.

ООН располагает данными о 20 погибших и 250 задержанных.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе. В стране начались масштабные акции протеста. Помимо США полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо. Российская Федерация поддерживает действующего президента Николаса Мадуро. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал, что в стране происходит государственный переворот. Ранее он говорил, что армия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Как ранее писал News.ru, во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро тема военной помощи последним не поднималась.