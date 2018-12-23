ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму

https://news.ru/storage/news/3ffcec3fea47894b766014f2455eb461/cc704342-8988-4f16-95f3-059ea0424c62_850.jpg Johannes Schmitt-Tegge/dpa/Global Look Press

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовало 65 стран, против — 27, 70 — воздержалось.

Представитель постпредства России назвал резолюцию «чрезвычайно политизированной» и «основанной на недостоверней и сфальсифицированной информации», передаёт РИА Новости.

Среди проголововавших за документ оказались США, большинство стран Европы, Япония и Турция. Против, кроме России, выступили Беларусь, Венесуэла, Индия, Китай, Никарагуа, Сербия, Сирия и ЮАР.

До принятия пятый (экономический) комитет Генассамблеи ООН отказался выделять деньги на украинский проект, в связи с чем представитель постпредства России при ООН выразил благодарность за отказ «выделять денежные средства из регулярного бюджета на реализацию данной резолюции».

Ранее News.ru сообщал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. Свои голоса за документ отдали представители 66 стран, против проголосовали 19, воздержались — 72.