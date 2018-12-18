ООН приняла резолюцию против нарушения прав человека в КНДР

https://news.ru/storage/news/18e8462746a0bd14da4aaa6c5e704d02/0b0abe9f-4fe7-4ede-a1ef-5619303da124_850.jpg Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую систематические нарушения прав человека в Северной Корее. В документе выражается обеспокоенность применением пыток.

Генассамблея осуждает, как подчёркивается в резолюции, «совершаемые на протяжении длительного времени и продолжающиеся систематические, широко распространённые и грубые нарушения прав человека в КНДР», передаёт РИА Новости.

Также ООН «выражает обеспокоенность по поводу поступающих сообщений о нарушениях прав человека, в том числе пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». Кроме того, в документе выражается обеспокоенность по поводу существования в КНДР «разветвлённой системы лагерей для политических заключённых».

Генассамблея ООН осуждает нежелание Пхеньяна направить приглашение спецдокладчику Совета по правам человека или сотрудничать с ним и другими специальными процедурами ООН, а также нежелание властей Северной Кореи признать тяжёлое положение в области прав человека на своей территории.

Генассамблея «призывает правительство КНДР в полной мере уважать все права человека и основные свободы и в связи с этим немедленно прекратить отмеченные выше систематические, широко распространённые и серьёзные нарушения прав человека».

Как сообщал News.ru, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. До этого была принята российская резолюция по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и эскалацией современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.