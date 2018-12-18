USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

ООН приняла резолюцию против нарушения прав человека в КНДР

Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую систематические нарушения прав человека в Северной Корее. В документе выражается обеспокоенность применением пыток.

Генассамблея осуждает, как подчёркивается в резолюции, «совершаемые на протяжении длительного времени и продолжающиеся систематические, широко распространённые и грубые нарушения прав человека в КНДР», передаёт РИА Новости.

Также ООН «выражает обеспокоенность по поводу поступающих сообщений о нарушениях прав человека, в том числе пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». Кроме того, в документе выражается обеспокоенность по поводу существования в КНДР «разветвлённой системы лагерей для политических заключённых».

Генассамблея ООН осуждает нежелание Пхеньяна направить приглашение спецдокладчику Совета по правам человека или сотрудничать с ним и другими специальными процедурами ООН, а также нежелание властей Северной Кореи признать тяжёлое положение в области прав человека на своей территории.

Генассамблея «призывает правительство КНДР в полной мере уважать все права человека и основные свободы и в связи с этим немедленно прекратить отмеченные выше систематические, широко распространённые и серьёзные нарушения прав человека».

Как сообщал News.ru, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. До этого была принята российская резолюция по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и эскалацией современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.


#кндр #оон #правачеловека #резолюция
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 15:58, 17 ноября 2018
Китай призвал Корею усилить координацию по денуклеаризации
в мире 04:19, 9 ноября 2018
Постпредство РФ ответило на слова Хейли о КНДР
в мире 03:47, 9 ноября 2018
Хейли обвинила РФ в желании снять банковские санкции с КНДР
в мире 01:27, 8 ноября 2018
ООН рассмотрит тему санкций против КНДР по запросу РФ
Лента новостей
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top