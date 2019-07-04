https://static.news.ru/photo/53651598-9ef6-11e9-ba5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Camacho/Global Look Press

Операции служб безопасности Венесуэлы в прошлом году унесли жизни свыше пяти тысяч человек. Таким образом власти страны запугивают граждан, чтобы остаться у власти, говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Документ основан на показаниях 558 пострадавших и очевидцев «нарушений прав человека и ухудшения экономической ситуации» в Боливарианской Республике с января 2018 года по май текущего года.

Согласно данным ОНН, количество смертей в стране, оформленных как применение силы полицией при сопротивлении аресту, достигло «шокирующих» цифр — 5 287 человек.

Управление верховного комиссара предполагает, что таким образом власти стараются скрыть внесудебные казни.

По словам опрошенных, сотрудники правоохранительных органов подделывают улики, применяют пытки в отношении задержанных, в том числе удары током, удушение пластиковыми пакетами, пытки водой, избиение, сексуальное насилие, воздействие экстремальных температур, лишение воды и пищи.

Кроме того, нарушаются экономические и социальные права венесуэльцев, а также их права на правосудие, передаёт BBC .

Ранее News.ru писал, что управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует властям Венесуэлы вести эффективное и независимое расследование преступлений в стране. В том числе — наказать виновных в убийствах коренных жителей и в случаях нарушений прав и свобод человека.