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Количество жителей Земли через 30 лет достигнет 9,7 млрд человек, а Индия в скором времени обгонит по численности населения Китай. Об этом говорится в новом докладе ООН.

Население мира, как ожидается, увеличится на 2 млрд человек в ближайшие 30 лет, с 7,7 млрд в настоящее время до 9,7 млрд в 2050 году, — цитирует документ РИА Новости .

К концу XXI века население планеты, как прогнозирует Организация, может достичь 11 млрд человек.

Как отмечают в отделе народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, земляне стареют из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости. На этом фоне растёт число стран, в которых сокращается численность населения.

При общем росте количества землян его темпы в разных регионах сильно различаются. Согласно новым демографическим прогнозам, девять стран составят более половины прогнозируемого роста населения планеты до 2050 года. В порядке убывания ожидаемого увеличения это: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.

Около 2027 года Индия, по прогнозам, обгонит Китай как самая густонаселённая страна в мире, — говорится в исследовании.

Глобальный коэффициент фертильности, который снизился с 3,2 рождений на одну женщину в 1990 году до 2,5 в 2019-м, упадёт к 2050-му до 2,2.

Как писал News.ru, в апреле в докладе генерального секретаря ООН уже звучали данные, согласно которым к 2050 году численность населения Земли вырастет до 9,7 млрд. При этом в настоящее время, как отмечалось в документе, почти половина пожилых людей в мире не получает пенсию.