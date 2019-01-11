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ОНК: Пол Уилан переведён в новую двухместную камеру

Пол Уилан vk.com/paulnwhelan

Пол Уилан

в мире [ версия для печати ]

Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан переведён из карантина в новую двухместную камеру СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

«Он содержится в нормальных условиях», — сказал Еникеев.

Правозащитник отметил, что американец переведён в новую двухместную камеру, в которой есть горячая вода.

«Нам сообщили, что Пол Уилан общается с врачами и сотрудниками изолятора жестами, что является нарушением его прав», — добавил он.

Правозащитники во главе с Еникеевым навестили Пола Уилана в СИЗО «Лефортово». Они пытались поговорить с ним на его родном языке, но сотрудники тюрьмы им запретили это сделать, сообщает ТАСС. 

Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря. Он имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Уилан был арестован после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. В страну он въехал по американским документам. В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что Пол Уилан обвиняется в шпионаже.

Как писал News.ru, американские дипломаты планируют посетить задержанного по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана 16 января.


#сша #россия #ТЮРЬМА #шпион #ПолУилан
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