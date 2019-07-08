https://static.news.ru/photo/5952a9a6-a177-11e9-b368-fa163e074e61_1024.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что экономика Грузии рухнет в случае запрета поставок вина и воды в Россию.

Ранее глава фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов сообщил, что депутаты рассмотрят соответствующий вопрос.

Если мы наложим санкции, грузинский народ должен будет спросить со своих политиков, на кого они работают — на Вашингтон или на свой народ, — сказал бывший главный санитарный врач РФ.

Онищенко подчеркнул, что экономика Грузии рухнет, если правительство продолжит вести такую политику. Кроме того, он отметил, что поддерживает запрет на ввоз некоторых грузинских товаров, передаёт РИА Новости .