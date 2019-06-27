Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом» из-за очередного приступа
Анастасия Дубинина
15:29, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/721113c2-98d7-11e9-b8cc-fa163e074e61_1024.jpgФото: Christoph Soeder/Global Look Press
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подверг критике врачей, работающих с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее Ангела Меркель снова почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. Это произошло в ходе церемонии отставки министра юстиции Катарины Барли. Однако представитель канцлера заявил, что Меркель здорова и готовится посетить саммит G20 в Осаке. Подобный приступ случился с Меркель и несколькими днями ранее, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама канцлер объяснила своё состояние обезвоживанием.
Госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди все очень трудные, — сказал Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Он назвал повторный приступ немецкого политика «проколом» медиков. По его мнению, они должны были провести всестороннее обследование после первого инцидента, так как это их обязанность.
Если дело в питьевом режиме, тогда какого чёрта они там зарплату получают, — возмутился депутат ГД.
В свою очередь, кабмин ФРГ заявил, что состояние здоровья Ангелы Меркель хорошее, и в течение дня 27 июня у неё запланирован вылет в Японию на саммит G20, пишет «Политика Сегодня».
Как писал News.ru, ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что приступы дрожи всего тела, подобные случившемуся у канцлера Германии Ангелы Меркель, чаще всего не имеют установленной причины. Врачи называют такие случаи эссенциальным тремором.