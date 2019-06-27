https://static.news.ru/photo/721113c2-98d7-11e9-b8cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подверг критике врачей, работающих с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Ангела Меркель снова почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. Это произошло в ходе церемонии отставки министра юстиции Катарины Барли. Однако представитель канцлера заявил, что Меркель здорова и готовится посетить саммит G20 в Осаке. Подобный приступ случился с Меркель и несколькими днями ранее, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама канцлер объяснила своё состояние обезвоживанием.

Госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди все очень трудные, — сказал Онищенко в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Он назвал повторный приступ немецкого политика «проколом» медиков. По его мнению, они должны были провести всестороннее обследование после первого инцидента, так как это их обязанность.

Если дело в питьевом режиме, тогда какого чёрта они там зарплату получают, — возмутился депутат ГД.

В свою очередь, кабмин ФРГ заявил, что состояние здоровья Ангелы Меркель хорошее, и в течение дня 27 июня у неё запланирован вылет в Японию на саммит G20, пишет « Политика Сегодня ».

Как писал News.ru, ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что приступы дрожи всего тела, подобные случившемуся у канцлера Германии Ангелы Меркель, чаще всего не имеют установленной причины. Врачи называют такие случаи эссенциальным тремором.