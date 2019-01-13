Омбудсмен Украины приедет в Москву на встречу с Москальковой

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова договорилась о личной встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Для этого Денисова специально приедет в Москву. Встреча состоится 14 января.
Беседа будет строго конфиденциальной, написала Денисова в Facebook.
Ранее Денисова обвинила Москалькову в игнорировании её просьб о предоставлении информации по украинским заключённым. Татьяна Москалькова ответила, что все запросы от уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой российский омбудсмен лично получает и незамедлительно начинает работу по ним, писал News.ru.