Омбудсмен Украины приедет в Москву на встречу с Москальковой

https://news.ru/storage/news/812a72bf25f57b8a328386e7cd183e9d/18e31dc3-7da2-453b-9f05-bec1ce3574bc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова договорилась о личной встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Для этого Денисова специально приедет в Москву. Встреча состоится 14 января.

Беседа будет строго конфиденциальной, написала Денисова в Facebook.

Ранее Денисова обвинила Москалькову в игнорировании её просьб о предоставлении информации по украинским заключённым. Татьяна Москалькова ответила, что все запросы от уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой российский омбудсмен лично получает и незамедлительно начинает работу по ним, писал News.ru.