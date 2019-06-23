Народный защитник Грузии Нино Ломджария будет реагировать на каждый инцидент с гражданами независимо от их национальности. Об этом говорится в заявлении аппарата омбудсмена.
К омбудсмену страны не обращался ни один гражданин Российской Федерации. Единственный конкретный случай, который стал известен нам на данном этапе, касается предположительно вмешательства в журналистскую деятельность и насилия в отношении корреспондента российских СМИ... Грузия сохраняет статус безопасной страны, и нет никаких причин для изменения этого, — приводит текст сообщения РИА Новости.
Ранее, как писал News.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Грузии с просьбой обеспечить права и свободы россиян, находящихся в этой стране.