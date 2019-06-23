Фото: facebook.com/OmbudsmanofGeorgia

Жертвами вспышки острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар за три недели стали более 145 человек.

По данным медицинских служб страны, активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. Всего в больницах в 16 округах штатов находятся около 600 детей. Состояние некоторых из них врачи оценивают как...