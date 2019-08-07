https://static.news.ru/photo/e46d57b4-b92f-11e9-8e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Людмила Денісова/Facebook

Допрос уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Генпрокуратуре Украины длился более семи часов. Она проходит свидетелем по делу, в котором замешан Окружной административный суд Киева.

Омбудсмен прибыла на допрос около 09:45 по местному времени, процедура закончилась в 17:00.

Следователи предупредили нас о невозможности распространения информации, которую мы узнали сегодня, даже той, которую мы знали до момента сегодняшнего допроса, — заявил адвокат Денисовой Андрей Тарасов украинскому изданию « Громадское ».

Как ранее писал News.ru, на брифинге НАБУ и Генпрокуратуры Украины журналистам был представлен ролик с аудиозаписями разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, в том числе и о Денисовой. Эти материалы, как считает следствие, доказывают, что работники Фемиды оказывали давление на различные государственные структуры страны, в том числе и на другие суды.