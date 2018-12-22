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Олигарх призвал посадить Порошенко на судно до Азова

Президент Украины Пётр Порошенко Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Власти Украины безразлично относятся к военнослужащим своей страны, поэтому и посылают их на риск в российские акватории, заявил украинский олигарх, бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

По его словам, командование намерено повторить поход к Керченскому проливу, поскольку не несёт никакой уголовной ответственности за своих подчинённых. Переброску судов на Азов бизнесмен назвал «шоу» и «игрой чужими судьбами», передаёт Nation News.

«Я предлагаю туда посадить Порошенко, Турчинова, депутатов, которые кричат, что мы пойдём, их детей — и пусть они плывут от Одессы до Мариуполя, я думаю, что сразу желание отпадёт», — заявил экс-глава региона, отметив, что это был бы своеобразный «Ноев ковчег».

Как писал News.ru ранее, депутат Верховной рады Виталий Куприй подготовил проект обращения к президенту Петру Порошенко с просьбой об объявлении войны России. Документ зарегистрирован на сайте парламента, но текст его пока недоступен.


#украина #порошенко #керченскийпролив
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