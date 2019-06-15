https://static.news.ru/photo/5aeb0514-8edb-11e9-b7ca-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Плахотнюк Фото: facebook.com/plahotniuc

Олигарх Владимир Плахотнюк, который возглавляет Демократическую партию Молдавии, сбежал из страны.

Ранее уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку, что даёт шанс на урегулирование политического кризиса в стране.

Самолёт с Плахотнюком на борту находится в аэропорту Кишинёва и намерен вылететь, предположительно, в Стамбул. По данным местного телеканала TV8, политик Илан Шор, находящийся под покровительством бизнесмена, также пытается покинуть страну на частном лайнере.

По данным украинского активиста Василия Апасова, молдавский олигарх прилетел в Одессу.

Как писал News.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Венецианская комиссия и другие институты Совета Европы должны дать оценку действиям Конституционного суда (КС) Молдавии.