Экстрадиция в Соединённые Штаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа, заработавшего своё состояние на поставках российского газа на Украину, по мнению экспертов, ставит под удар представителей российской бизнес-элиты, близких к президенту Владимиру Путину. Американские правоохранители собираются потребовать у бизнесмена в обмен на свободу разглашения компрометирующих сведений, которые впоследствии могут использоваться для введения новых точечных санкций против представителей российской элиты. Учитывая, что предпринимателю в Америке грозит до 50 лет тюрьмы, это может быть для олигарха предложением, от которого невозможно отказаться.

Верховный суд Австрии поддержал просьбу США об экстрадиции украинского бизнесмена, миллиардера Дмитрия Фирташа. В Соединённых Штатах до рассмотрения дела он будет содержаться в тюрьме. Суд отклонил жалобы адвокатов олигарха, утверждавших, что преследование бизнесмена носит политический характер и мотивировано желанием США вмешиваться в украинскую политику.

Мы разочарованы в этом решении... В любом случае, ничего не изменилось в отношении невиновности Фирташа и отсутствия доказательств у обвинения, — прокомментировали решение Верховного суда чикагские адвокаты олигарха Дэн Веб и Лэнни Дэвис.

Фирташа экстрадируют в США по обвинению в подкупе индийских властей, которое американское Большое жюри (коллегия присяжных-заседателей) выдвинуло в 2013 году. По версии обвинения, украинский бизнесмен дал взятку индийским чиновникам в размере $18 млн для закупки титана на сумму $500 млн, который впоследствии должен быть доставлен на предприятия корпорации Boeing. Однако правоохранительные органы Соединённых Штатов обратили внимание на Фирташа ещё в 2000-х годах. В первую очередь их интересует деятельность созданной бизнесменом компании «РосУкрЭнерго», которая в 2004–2014 годах была ключевым посредником в переговорах между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» и таким образом являлась главным бенефициаром от торговли российским газом на Украине. Ведущая роль в энергопоставках создала Фирташу репутацию серого кардинала при президенте Викторе Януковиче.

Бизнесмен переехал в Австрию в 2014 году, сразу после Евромайдана. Ранее он уже несколько раз подвергался аресту в этой стране по запросам американских спецслужб, но каждый раз суд принимал решение выпустить его на свободу. Кроме того, на Украине финансовую деятельность Фирташа расследует Национальное антикоррупционное бюро, а глава МВД Арсен Аваков лично обещал посадить Фирташа в украинскую тюрьму в случае, если тот вернётся на родину.

В то же время в руках Фирташа остаются серьёзные финансовые активы. Миллиардер владеет контрольным пакетом акций в финансово-промышленной группе Group DF, которая объединяет активы в сфере химической промышленности, энергетики, недвижимости, агробизнеса, газового и медиабизнеса. Компания GDF-Media limited, которая входит в Group DF, контролирует украинский телеканал «Интер». Также, по слухам, Фирташ все последние годы продолжал из Австрии влиять на украинскую политику.

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Так, деловой партнёр и соратник Фирташа, экс-глава администрации Януковича, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин на суде в Вене в 2015 году заявил, что именно Фирташ отговорил лидера партии УДАР Виталия Кличко в марте 2014 года в обмен на пост мэра Киева не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах Украины. Кроме того, олигарха подозревают в деловых и финансовых связях с украинскими политиками, придерживающимися зачастую диаметрально противоположных убеждений. Так, бизнесмен, предположительно, какое-то время финансировал деятельность Радикальной партии Олега Ляшко, а также пытался договориться о сотрудничестве с главой «Батькивщины» Юлией Тимошенко; тесные контакты предприниматель поддерживал также с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. В последние месяцы Фирташ, предположительно, поддерживал «Оппозиционную платформу — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — партию, ориентированную на «пророссийский» электорат Юго-Востока Украины, чьих лидеров, как и Фирташа, подозревают в тесных связях с представителями российской политической и деловой элиты.

Именно дружба с людьми, близкими к высшим эшелонам российской власти, по мнению экспертов, и является настоящей причиной повышенного интереса к деятельности Фирташа со стороны США. Аналитики полагают, что Соединённые Штаты могут согласиться выпустить олигарха на свободу лишь в том случае, если он сообщит им сведения компрометирующего характера на крупных российских бизнесменов и политиков.

Помимо топ-менеджмента «Газпрома», в число близких знакомых Фирташа входит также давний друг Путина миллиардер Аркадий Ротенберг. Другой российский бизнесмен, близкий к окружению Путина, миллиардер Василий Анисимов согласился выплатить за Фирташа залог в сумме $125 млн, когда украинский предприниматель был впервые арестован в 2014 году в Вене, напоминает агентство Bloomberg.

Политически Дмитрий Фирташ интересен Западу как человек, который много знает про финансовые связи представителей российской элиты и компании «РосУкрЭнерго». Фирташ для США в первую очередь носитель сверхчувствительной информации, апеллируя к которой, можно в дальнейшем вводить новые санкции против конкретных представителей российского правящего класса, — отмечает в комментарии News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.

В то же время, по мнению аналитика, экстрадиция Фирташа опосредованно связана с политическими событиями на Украине: Штаты, таким образом, добились «выключения из игры» одного из главных «агентов влияния» Москвы на ситуацию в Незалежной. Однако ключевым в деле Фирташа всё же является вопрос компромата на российские элиты, заключает Фролов.