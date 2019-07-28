https://static.news.ru/photo/2319880c-b0fc-11e9-8887-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Armada de Chile/Facebook

На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов. По данному факту начато расследование.

Военно-морские силы Чили сообщают, что разлив дизельного топлива зафиксирован в 250 км к северо-западу от Пуэрто-Наталес. Уточняется, что в этом районе одна из компаний ведёт добычу известняка.

К месту происшествия отправлены два корабля, которые оценят нанесённый экологии ущерб, отмечает РИА Новости .

Город Пуэрто-Наталес окружён национальными парками и считается самой удобной стартовой точкой для путешествия по Огненной Земле и Патагонии.

Как ранее писал News.ru, после разлива нефтепродуктов в речном порту Якутска было возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил ущерб водному объекту в 9 млн рублей.