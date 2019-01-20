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Около 170 мигрантов исчезли в Средиземном море

Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Два кораблекрушения, произошедших в Средиземном море, стали причиной гибели или пропажи без вести около 170 мигрантов. Об этом сообщают управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН и ВМС Италии.

Источники в неправительственной организации отмечают, что 53 человека погибли в море Альборан, расположенном в Гибралтарском проливе. Одного человека подобрала рыбацкая лодка. Марокканские и испанские спасатели продолжают поиски находившихся на судне мигрантов, передаёт РИА Новости.

ВМС Италии сообщили ещё об одном кораблекрушения в Средиземноморье. Трое спасённых рассказали, что в судне было 117 человек.

Как сообщал ранее News.ru, бегущие из Африки граждане часто гибнут в водах Средиземного моря. Так, в ноябре 2018 года лодка с мигрантами из Марокко налетела на скалы у берегов Испании. В результате погибли четыре человека. В конце сентября лодка с мигрантами затонула в Турции около берегов провинции Эдирне. Сотрудники береговой охраны обнаружили на месте кораблекрушения тела пяти человек. По данным ООН, на некоторых участках пути из Африки в ЕС гибнет каждый 14-й переселенец.


#гибель #иммигранты #средиземноеморе
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