https://static.news.ru/photo/d301d8fa-a300-11e9-883a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bailiwickexpress.com

Мужчина получил смертельный удар по голове, когда пытался прекратить конфликт между его другом и охранником ночного клуба в Одессе.

36-летний посетитель развлекательного заведения потерял сознание и упал на тротуар после того, как охранник подбежал сзади и ударил его кулаком по голове.

Мужчину госпитализировали в критическом состоянии, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание, информирует П ятый канал .

По данным одесской полиции, 24-летнего охранника задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Ранее охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево перед саммитом организации «Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы». Словесная перепалка перешла в небольшую потасовку, когда сотрудники службы безопасности турецкого президента достали оружие и заткнули его за пояс, писал News.ru.