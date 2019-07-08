https://static.news.ru/photo/9f45089c-a199-11e9-9689-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Klaus W. Schmidt/imago stock&people/Global Look Press

Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины. Турецкий лидер приехал на саммит организации «Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы».

Охрана Эрдогана отказалась проходить пограничный контроль по прилёте в Сараево. Словесная перепалка с пограничниками перешла в небольшую потасовку, когда сотрудники службы безопасности Эрдогана достали оружие и заткнули его за пояс.

Конфликт был улажен после появления президента Турции на трапе, сообщает информационный портал Klix .

Открытого столкновения удалось избежать благодаря профессиональным действиям пограничников, — заявил директор Пограничной полиции Зоран Галич.

Он отметил, что гости Боснии и Герцеговины должны уважать закон, а «не пытаться быть выше его». Галич добавил, что охранники Эрдогана вели себя дерзко и грубо и в ходе предыдущих визитов в страну.

Саммит организации «Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы» продлится до 9 июля. На вечер 8 июля запланирован торжественный ужин турецкого лидера с членами президиума Боснии и Герцеговины.

Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили детали поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, подготовка к отправке ЗРК в Турцию продолжается. В данный момент идёт их погрузка, писал News.ru.