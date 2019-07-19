https://static.news.ru/photo/30781aba-aa24-11e9-8bc6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Museums Victoria/Global Look Press

Житель Австралии, золотоискатель Дэвид Хоулом обнаружил в 2015 году камень весом 17 кг, который он на протяжении четырёх лет считал огромным золотым самородком. Однако в 2019 году геологи установили, что объект является метеоритом.

К учёным Хоуол обратился из-за того, что не смог распилить камень, несмотря на использование различных инструментов. Специалисты смогли это сделать, только использовав алмазную пилу.

Геологи установили, что найденный мужчиной «самородок» — обычный хондритовый метеорит типа H5. Такие объекты были образованы на ранней стадии существования Солнечной системы, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что учёные Университета Кёртина (Австралия) доказали внеземное происхождение стекла, из которого был изготовлен нагрудный амулет фараона Тутанхамона. Выяснилось, что материал сохранил следы рейдита — минерала, который образуется только под воздействием высокого давления в результате падения метеорита.