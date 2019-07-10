18 жителей итальянского городка Пескара на Адриатическом побережье обратились за медицинской помощью после сильного града. Среди раненых оказалась беременная женщина.
Непогода обрушилась на область Абруццо. По данным СМИ, диаметр градин составлял 5 сантиметров. У всех пострадавших травмы лица и головы.
Экстремальные осадки также повредили автомобили и сельхозугодья в Пескаре и в соседних районах — Молизе и Эмилия-Романья.
Ранее около 650 местных органов власти в различных городах и населённых пунктах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации. В их числе и Париж. Франция столкнулась с аномальной жарой в начале лета. Воздух прогрелся почти до +45.
При этом президент РФ Владимир Путин считает популизмом, спекуляциями и мракобесием ведущиеся дискуссии об изменении климата. Такое заявление он сделал на пленарной сессии II Глобального саммита по производству и индустриализации. По мнению главы страны, вопросы экологии требуют глубокой проработки, писал News.ru.