https://static.news.ru/photo/5c7ce3fc-a32b-11e9-85f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

18 жителей итальянского городка Пескара на Адриатическом побережье обратились за медицинской помощью после сильного града. Среди раненых оказалась беременная женщина.

Непогода обрушилась на область Абруццо. По данным СМИ, диаметр градин составлял 5 сантиметров. У всех пострадавших травмы лица и головы.

Экстремальные осадки также повредили автомобили и сельхозугодья в Пескаре и в соседних районах — Молизе и Эмилия-Романья.

Ранее около 650 местных органов власти в различных городах и населённых пунктах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации. В их числе и Париж. Франция столкнулась с аномальной жарой в начале лета. Воздух прогрелся почти до +45.

При этом президент РФ Владимир Путин считает популизмом, спекуляциями и мракобесием ведущиеся дискуссии об изменении климата. Такое заявление он сделал на пленарной сессии II Глобального саммита по производству и индустриализации. По мнению главы страны, вопросы экологии требуют глубокой проработки, писал News.ru.