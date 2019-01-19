Офис Мюллера опроверг статью про Trump Tower в Москве

Публикация в издании BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп велел своему бывшему адвокату Майклу Коэну лгать конгрессу о предлагаемом проекте высотки Trump Tower в Москве, некорректна. Об этом заявил Питер Карр, представитель офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о вмешательстве России в американские выборы.
«Описание BuzzFeed конкретных заявлений в бюро спецпрокурора, а также описание документов и свидетельских показаний, полученных этим офисом в части показаний Майкла Коэна в конгрессе, неточны», — цитирует Карра CNN.
Ранее сайт Buzzfeed со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщил, что Трамп лично велел Коэну солгать конгрессу о переговорах по строительству Trump Tower в Москве. Ложь якобы заключалась в том, что переговоры закончились на несколько месяцев раньше, чем на самом деле. Об этом, как отмечалось в публикации Коэн сообщал Мюллеру.
Как писал News.ru, Дональд Трамп в октябре 2015 года, когда он ещё не занимал пост президента США, подписал официальное письмо о намерении строительства в Москве гостинично-торгового комплекса Trump Tower. Документ также был подписан владельцем российского застройщика I.C.Expert Investment Андреем Розовым. Позднее инициатива была свёрнута. Трамп не упоминал о ней в ходе предвыборной кампании.
Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговорённый к трём годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства, в декабре сообщил о причастности президента к его делу и призвал не верить его словам.