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Офис Мюллера опроверг статью про Trump Tower в Москве

Спецпрокурор Роберт Мюллер Pete Marovich/Global Look Press

Спецпрокурор Роберт Мюллер

в мире [ версия для печати ]

Публикация в издании BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп велел своему бывшему адвокату Майклу Коэну лгать конгрессу о предлагаемом проекте высотки Trump Tower в Москве, некорректна. Об этом заявил Питер Карр, представитель офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о вмешательстве России в американские выборы.

«Описание BuzzFeed конкретных заявлений в бюро спецпрокурора, а также описание документов и свидетельских показаний, полученных этим офисом в части показаний Майкла Коэна в конгрессе, неточны», — цитирует Карра CNN.

Ранее сайт Buzzfeed со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщил, что Трамп лично велел Коэну солгать конгрессу о переговорах по строительству Trump Tower в Москве. Ложь якобы заключалась в том, что переговоры закончились на несколько месяцев раньше, чем на самом деле. Об этом, как отмечалось в публикации Коэн сообщал Мюллеру.

Как писал News.ru, Дональд Трамп в октябре 2015 года, когда он ещё не занимал пост президента США, подписал официальное письмо о намерении строительства в Москве гостинично-торгового комплекса Trump Tower. Документ также был подписан владельцем российского застройщика I.C.Expert Investment Андреем Розовым. Позднее инициатива была свёрнута. Трамп не упоминал о ней в ходе предвыборной кампании.

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговорённый к трём годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства, в декабре сообщил о причастности президента к его делу и призвал не верить его словам.


#Трамп #москва #опровержение #МАЙКЛКОЭН #ВМЕШАТЕЛЬСТВО #мюллер #статья #trumptower
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