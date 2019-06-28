Одного из освобождённых в Донбассе пленных доставили в прокуратуру Украины
Анастасия Дубинина
16:32, 29 июня 2019
https://static.news.ru/photo/ebc3e09a-9a72-11e9-98ea-fa163e074e61_1024.jpgУкраинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. Справа - глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор МедведчукФото: Виктор Толочко/РИА Новости
В военную прокуратуру Украины поздно ночью доставили одного из четырёх освобождённых накануне украинских пленных.
Одного из освобождённых Медведчуком забрали в военную прокуратуру, — сообщил телеканал «112 Украина».
28 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретил пленных из Донбасса в Минске. На родину прилетели Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий, которых захватили в плен с 2016 по 2019 год.
Как писал News.ru, Виктор Медведчук заявил, что Киев должен заняться обменом пленных, а не их освобождением, потому что без переговоров с Донбассом вернуть их не получится.