https://static.news.ru/photo/ebc3e09a-9a72-11e9-98ea-fa163e074e61_1024.jpg Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. Справа - глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В военную прокуратуру Украины поздно ночью доставили одного из четырёх освобождённых накануне украинских пленных.

Одного из освобождённых Медведчуком забрали в военную прокуратуру, — сообщил телеканал « 112 Украина ».

28 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретил пленных из Донбасса в Минске. На родину прилетели Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий, которых захватили в плен с 2016 по 2019 год.

Как писал News.ru, Виктор Медведчук заявил, что Киев должен заняться обменом пленных, а не их освобождением, потому что без переговоров с Донбассом вернуть их не получится.