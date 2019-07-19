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Власти Иракского Курдистана задержали подозреваемого в нападении на ресторан в Эрбиле, в результате которого погибли турецкий дипломат и несколько местных жителей.

Вооружённое нападение на ресторан произошло 17 июля. В тот момент в заведении находились представители генконсульства Турции, один из которых погиб. Кроме того, в результате атаки, в которой участвовали три человека, скончались два гражданина Ирака, сообщил телеканал Rudaw .

Ранее News.ru сообщал, что автоколонну ливанского министра по делам беженцев Салеха аль-Гариба обстреляли неизвестные по дороге в населённый пункт Кабр-Шамун в Горном Ливане. В результате вооружённого нападения ранены три человека. Позднее ливанские СМИ сообщили, что один из раненых скончался.