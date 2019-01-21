Один из лидеров «новой церкви» рассказал о связи с СБУ

https://news.ru/storage/news/47461b68b9cf472afc1613e10399809b/499d408b-73f2-4b55-afe6-ed3d2d502810_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филарет Денисенко

На Украине представитель неканонической церкви Филарет Денисенко сообщил, что «новая церковь» поддерживает контакт с украинскими спецслужбами.

По его словам, духовенство остаётся независимым от СБУ (Служба безопасности Украины) и все решения принимает самостоятельно, что в корне отличает ситуацию от происходящего во времена СССР.

«Между КГБ и СБУ (Службой безопасности Украины) колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать всё, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится», — заявил он в интервью украинскому телеканалу.

Ранее News.ru писал о том, что почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) выразил уверенность, что Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра могут законным образом перейти к новой церкви страны.