Один из лидеров «новой церкви» рассказал о связи с СБУ

На Украине представитель неканонической церкви Филарет Денисенко сообщил, что «новая церковь» поддерживает контакт с украинскими спецслужбами.
По его словам, духовенство остаётся независимым от СБУ (Служба безопасности Украины) и все решения принимает самостоятельно, что в корне отличает ситуацию от происходящего во времена СССР.
«Между КГБ и СБУ (Службой безопасности Украины) колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать всё, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится», — заявил он в интервью украинскому телеканалу.
Ранее News.ru писал о том, что почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) выразил уверенность, что Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра могут законным образом перейти к новой церкви страны.