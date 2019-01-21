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Один из лидеров «новой церкви» рассказал о связи с СБУ

Филарет Денисенко Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филарет Денисенко

в мире [ версия для печати ]

На Украине представитель неканонической церкви Филарет Денисенко сообщил, что «новая церковь» поддерживает контакт с украинскими спецслужбами.

По его словам, духовенство остаётся независимым от СБУ (Служба безопасности Украины) и все решения принимает самостоятельно, что в корне отличает ситуацию от происходящего во времена СССР.

«Между КГБ и СБУ (Службой безопасности Украины) колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать всё, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится», — заявил он в интервью украинскому телеканалу.

Ранее News.ru писал о том, что почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) выразил уверенность, что Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра могут законным образом перейти к новой церкви страны.


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