Один из энергоблоков Ровенской АЭС закрыт на ремонт

https://news.ru/storage/news/0d7204bb0cd36501d19643a93dfdd041/e36dceea-14e5-4662-9cee-28543ccb64ce_850.jpg Дьяков Владимир Леонидович/wikimedia.org

Для проведения ремонтных работ отключен первый энергоблок Ровенской атомной электростанции.

Как сообщает компания «Энергоатом», которая является оператором украинских АЭС, энергоблок № 1 отключен для проведения капитального ремонта. Предполагается, что он займёт около 63 суток.

«Сейчас выполняются операции по программе остановки энергоблока», — сообщили в компании.

Ранее News.ru писал о том, что первый энергоблок Ленинградской АЭС остановлен навсегда после истечения срока эксплуатации. Старую конструкцию «чернобыльского» типа заменит ВВЭР-1200, прошедший все испытания.