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Один из энергоблоков Ровенской АЭС закрыт на ремонт

Дьяков Владимир Леонидович/wikimedia.org

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Для проведения ремонтных работ отключен первый энергоблок Ровенской атомной электростанции.

Как сообщает компания «Энергоатом», которая является оператором украинских АЭС, энергоблок № 1 отключен для проведения капитального ремонта. Предполагается, что он займёт около 63 суток.

«Сейчас выполняются операции по программе остановки энергоблока», — сообщили в компании.

Ранее News.ru писал о том, что первый энергоблок Ленинградской АЭС остановлен навсегда после истечения срока эксплуатации. Старую конструкцию «чернобыльского» типа заменит ВВЭР-1200, прошедший все испытания.


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