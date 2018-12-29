Один из энергоблоков Ровенской АЭС закрыт на ремонт

Для проведения ремонтных работ отключен первый энергоблок Ровенской атомной электростанции.
Как сообщает компания «Энергоатом», которая является оператором украинских АЭС, энергоблок № 1 отключен для проведения капитального ремонта. Предполагается, что он займёт около 63 суток.
«Сейчас выполняются операции по программе остановки энергоблока», — сообщили в компании.
Ранее News.ru писал о том, что первый энергоблок Ленинградской АЭС остановлен навсегда после истечения срока эксплуатации. Старую конструкцию «чернобыльского» типа заменит ВВЭР-1200, прошедший все испытания.