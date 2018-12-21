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«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным

Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 20th Century Fox

Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

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Список старых добрых фильмов, которые ныне именуются новомодным словом «франшиза» и которые решено переснятьили продолжить, в ближайшее время может пополниться. На этот раз кинобоссы обратили взор на рождественскую комедию «Один дома», прославившую в своё время актёра Маколея Калкина.

Студии 20th Century FOX и Disney заявили о перезапуске истории, сообщает Splash Report. Проект, как заявлено, имеет высокий приоритет для обеих компаний.

Впрочем, в данном случае речь идёт всё же не о пересъёмке оригинала, а о несколько переосмысленном продолжении, подобно тому, как это было сделано в случае с такими культовыми фильмами, как «Джуманджи», «Звёздные войны» или «Терминатор».

Написать сценарий доверили Мики Дэю и Стритеру Сиделлу, известным по шоу Saturday Night Live. А вот подходящего режиссёра киностудии пока не нашли.

Среди кандидатов на роли в фильме инсайдеры называют Уилла Феррелла и Мелиссу Маккарти. К образу повзрослевшего Кевина Маккалистера может вернуться и Маколей Калкин.

Ранее News.ru сообщал, что постановщик «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон заключил новое соглашение с Marvel Studios о съёмках второй части ленты. В ближайшее время студия начнёт поиски сценариста.


#МаколейКалкин #Disney #кинематограф #20thCenturyFOX
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