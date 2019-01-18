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Одежду Катрин Денёв продадут на аукционе во Франции

Катрин Денёв Zezulka Tomas/CTK/Global Look Press

Катрин Денёв

в мире [ версия для печати ]

Наряды легендарной французской актрисы Катрин Денёв продадут на аукционе Christie’s в Париже. В коллекции представлены платья всех цветов радуги из струящихся тканей, жакеты с меховой оторочкой, роскошные чёрные костюмы, а также брюки, верхняя одежда, обувь и аксессуары, в разные годы выполненные для кинодивы знаменитым французским кутюрье Ивом Сен-Лораном.

В общей сложности с молотка уйдут почти 300 лотов — как вечерние наряды, в которых кинодива блистала на светских мероприятиях, так и повседневный гардероб, сообщает РИА Новости. Стоимость — самая разная: от €100−200 за шёлковый клатч, сумочку из кожи питона или туфельки Денёв до €3−5 тыс. за расшитое стеклярусом нежно-розовое платье из коллекции 1969 года, в котором актриса познакомилась с режиссёром Альфредом Хичкоком.

Торги во французской столице пройдут во время Недели высокой моды 24 января. На них будут выставлены около 150 лотов, а оставшуюся часть коллекции продадут на онлайн-аукционе.

Катрин Денёв — один из символов французского кинематографа. Актриса стала звездой ещё на старте своей карьеры — после роли Женевьевы в фильме «Шербурские зонтики». С тех пор она сыграла без малого в сотне кинокартин. Модельер Ив Сен-Лоран прославился тем, что ввёл в женскую моду элементы мужского гардероба — кожаные пиджаки, сапоги по бедро и смокинги. Он также считается основателем стиля унисекс.

Денёв и Сен-Лоран познакомились в 1965 году, и с тех пор их связала дружба и тесное сотрудничество, которые длились несколько десятков лет.

По словам представителей аукционного дома Christie’s, предстоящие «торги имеют особенное значение, поскольку они касаются двух исключительных для культурной истории Франции личностей».

В октябре 2018 года Катрин Денёв исполнилось 75 лет. К юбилею News.ru выбрал самые яркие роли актрисы. В августе, в день, когда Иву Сен-Лорану исполнилось бы 82 года, News.ru рассказывал о знаменитостях, служивших источником вдохновения для модельера.


#Франция #аукционы #КатринДенев #ИвСенЛоран
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