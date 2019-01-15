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Одесситы провели митинг «Дельфинарий на костях»

vk.com/Светлова Мара

в мире [ версия для печати ]

Акцию «Дельфинарий на костях» устроили 14 января активисты различных политических сил в Одессе. Её участники потребовали остановить стройку на пляже «Ланжерон», где погиб рабочий.

Участники акции протеста высыпали на асфальт кости животных, которые по мнению протестующих символизируют то, что высотка возле дельфинария «Немо», «как и весь город сейчас, строится на костях людей», передаёт УНИАН.

«Корпус отеля, который активно, несмотря на непогоду и гололёд, строится депутатом от „Доверяй делам“ (партия, появившаяся на осколках правящей на Украине до Евромайдана „Партии регионов“ Виктора Януковича. — News.ru) Андреем Кисловским, стоил жизни человека. Человека, который не был официально трудоустроен, и смерть, которого пытались скрыть», — заявили активисты.

По словам представителя организации «Зелёный лист» Владислава Балинского, сотрудники частной охранной фирмы «Зевс» устроили стрельбу, когда активисты пришли на стройку после гибели рабочего.

«Произошло преступление, за которое, вероятно, накажут только крановщика, который, насколько известно, отказывался работать, но его заставили», — сказал Балинский.

Представитель организации «Сохраним Одессу сами» Юрий Никитин заявил, что сотрудники полиции оставили человека в опасности, поскольку рабочий, оставаясь живым, якобы длительное время пролежал на земле.

После окончания митинга его участники потребовали от мэра Одессы Геннадия Труханова остановить возведение высотного здания.

Как писал ранее News, ru, правоохранительные органы Одессы восстанавливают обстоятельства гибели человека, на которого упал строительный кран. Инцидент случился вблизи дельфинария в районе пляжа «Ланжерон».


#украина #митинг #одесса
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