Одесситка задержана за высказывания против Украины

За распространение антиукраинских материалов Службой безопасности Украины задержана жительница Одессы.
Согласно информации, размещённой на сайте СБУ, женщина через российские соцсети призывала изменить конституционный строй и границы Украины.
«Сотрудники СБУ разоблачили жительницу Одессы, которая через запрещенные российские социальные сети распространяла материалы антиукраинского характера», — сообщается на сайте ведомства.
В ходе обыска квартиры задержанной были изъяты вся компьютерная техника и мобильные устройства. Как сообщают правоохранительные органы, в них содержались «сепаратистские материалы». Женщине выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Возбуждено уголовное дело.
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