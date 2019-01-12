USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,635.15 $
МОСКВА-11°C14:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Одесситка задержана за высказывания против Украины

facebook.com/SecurSerUkraine

в мире [ версия для печати ]

За распространение антиукраинских материалов Службой безопасности Украины задержана жительница Одессы.

Согласно информации, размещённой на сайте СБУ, женщина через российские соцсети призывала изменить конституционный строй и границы Украины.

«Сотрудники СБУ разоблачили жительницу Одессы, которая через запрещенные российские социальные сети распространяла материалы антиукраинского характера», — сообщается на сайте ведомства.

В ходе обыска квартиры задержанной были изъяты вся компьютерная техника и мобильные устройства. Как сообщают правоохранительные органы, в них содержались «сепаратистские материалы». Женщине выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский обеспокоен опасным оттоком граждан Украины за рубеж. По его мнению, в стране вскоре не останется квалифицированных кадров.


самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
в мире 11:40, 12 января 2019
Украина возьмёт на вооружение турецкие беспилотники
в мире 09:13, 12 января 2019
Следствие по украинским морякам продлили до 25 мая
в мире 05:28, 12 января 2019
Украине грозит бунт голодных кастрюль и холодных квартир
Лента новостей
в мире 14:06
Отслужившая в Ираке Габбард решила стать президентом США
общество 14:01
Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище
в мире 14:00
Полиция Парижа арестовала «жёлтых жилетов» до акции
происшествия 13:54
Десятки машин столкнулись под Ростовом из-за гололёда
спорт 13:48
Сборная России проиграла Канаде на МЧМ по хоккею
Другие новости
в мире 14:06
Отслужившая в Ираке Габбард решила стать президентом США
в мире 14:00
Полиция Парижа арестовала «жёлтых жилетов» до акции
в мире 13:39
Беспилотникам запретили пролетать над домом Порошенко
в мире 13:11
На Украине назвали свою армию недееспособной
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top