Очередного специалиста Tesla переманили в Google

https://news.ru/storage/news/108d618a338c0585efe33420d08b9552/7a42d79a-ba48-4852-844d-ca639ddf5c3b_850.jpg VentureBeat/youtube.com

Параг Ваиш

Глава отдела Digital Product, Design and Content компании Tesla Параг Ваиш стал сотрудником Google.

На новом месте работы Ваиш будет задействован в секретном отделе. Чем конкретно он будет заниматься неизвестно.

Параг Ваиш — не первый сотрудник Tesla, перешедший на работу в Google. Сложный характер Илона Маска вынуждает многих работников увольняться. Tesla в долгу не остаётся: экс-вице-президент Google Джейсон Вилер ненадолго стал финансовым директором компании Илона Маска. Специалист группы Google Project Zero Крис Эванс также перешёл в Tesla.

Ранее News.ru писал о том, что глава компании Tesla Илон Маск не исключает появление пикапа на электрической тяге уже в 2019 году.