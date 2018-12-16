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Очередного специалиста Tesla переманили в Google

Параг Ваиш VentureBeat/youtube.com

Параг Ваиш

в мире [ версия для печати ]

Глава отдела Digital Product, Design and Content компании Tesla Параг Ваиш стал сотрудником Google.

На новом месте работы Ваиш будет задействован в секретном отделе. Чем конкретно он будет заниматься неизвестно.

Параг Ваиш — не первый сотрудник Tesla, перешедший на работу в Google. Сложный характер Илона Маска вынуждает многих работников увольняться. Tesla в долгу не остаётся: экс-вице-президент Google Джейсон Вилер ненадолго стал финансовым директором компании Илона Маска. Специалист группы Google Project Zero Крис Эванс также перешёл в Tesla.

Ранее News.ru писал о том, что глава компании Tesla Илон Маск не исключает появление пикапа на электрической тяге уже в 2019 году.


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