Очередного специалиста Tesla переманили в Google

Глава отдела Digital Product, Design and Content компании Tesla Параг Ваиш стал сотрудником Google.
На новом месте работы Ваиш будет задействован в секретном отделе. Чем конкретно он будет заниматься неизвестно.
Параг Ваиш — не первый сотрудник Tesla, перешедший на работу в Google. Сложный характер Илона Маска вынуждает многих работников увольняться. Tesla в долгу не остаётся: экс-вице-президент Google Джейсон Вилер ненадолго стал финансовым директором компании Илона Маска. Специалист группы Google Project Zero Крис Эванс также перешёл в Tesla.
Ранее News.ru писал о том, что глава компании Tesla Илон Маск не исключает появление пикапа на электрической тяге уже в 2019 году.