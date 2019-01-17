Обыск у защитника Вышинского завершился безрезультатно

Обыск в доме адвоката Андрея Долманского, который защищает руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, завершился. По словам юриста, успехом он не увенчался.
«Ничего не нашли и не изъяли», — цитирует адвоката РИА Новости.
Юрист полагает, что путём проведения обысков власти пытаются повлиять на ход защиты Вышинского.
Ранее News.ru сообщил о том, что украинская прокуратура завершила досудебное расследование дела журналиста, обвиняемого в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.