https://static.news.ru/photo/39f7aa9e-b292-11e9-910c-fa163e074e61_660.jpg Халид Шейх Мохаммед Фото: Pentagon/Global Look Press

Организатор теракта 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности свидетельствовать против Эр-Рияда. Мужчина может пойти на это, если власти США не станут требовать для него смертной казни.

Своё предложение мужчина направил через юристов в федеральный суд в районе Манхэттен. Именно эта инстанция рассматривает коллективный иск более 800 родственников погибших и пострадавших в терактах к Эр-Рияду. Близкие жертв трагедии обвиняют власти Саудовской Аравии в финансировании и иной поддержке террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ. — Ред.). Иск подан с целью получения компенсации. Сам Мохаммед в настоящий момент содержится на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, отмечает « Комсомольская правда ».

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских авиалайнера, два из которых они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона под Вашингтоном. Четвёртый самолёт летел в сторону столицы, но разбился в штате Пенсильвания. Всего в результате терактов погибли 2977 человек.

Ранее News.ru писал, что Германия выдаст Бельгии подозреваемого в терактах в Париже. Мужчину вычислили во время расследования дела о контрабанде оружия. В ней, по предварительным данным, участвовали два уроженца Боснии и Герцеговины.