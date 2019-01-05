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Общину в Виннице выселили из-за отказа переходить в ПЦУ

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Общину храма святого Александра Невского при школе милиции в украинской Виннице выселили вместе с имуществом из помещений в связи с отказом переходить в ПЦУ. По словам протоиерея Виктора Парандюка, священникам пришлось даже демонтировать купол, установленный 15 лет назад.

Священнослужитель отметил, что это — результат «томоса». Ситуацию пояснили тем, что помещения храма принадлежат силовому ведомству.

Храм святого благоверного князя Александра Невского был создан в КПП училища МВД. В него ходили курсанты, преподаватели и люди, живущие рядом, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что создание ПЦУ призвано «раскулачить» каноническую Украинскую церковь (УПЦ). Так считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его словам, церемония подписания томоса, состоявшаяся 5 января, это «политическая акция украинской власти и украинских националистов по созданию своей церкви».


#украина #отказ #Винница #пцу
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