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Общественница раскрыла правду о «помощи» МВФ Украине

imf/facebook.com

в мире [ версия для печати ]

Радоваться новому кредиту Международного валютного фонда Украине могут только безумцы, заявила украинская общественница Татьяна Монтян. Она пояснила, что организация выдаёт стране новые кредиты, чтобы «получить проценты на проценты».

По словам активистки, Украина вышла на второе место среди должников МВФ, обогнав Грецию. Она также скептически отнеслась к сообщениям о «росте валютных резервов страны».

«Какие там резервы? Это полнейшая абсолютная чушь», — сказала Монтян в беседе с ФАН, отметив, что реальная ситуация «крайне печальна».

Общественница заключила, что в Киеве происходит типичная картина расслоения в обществе, которая не улучшится и после выборов в 2019 году.

«Никакой надежды вообще. Станет только хуже. Украина обречена, о чём я говорила с 2013 года», — сказала она.

Как писал News.ru ранее, МВФ утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики Киева объёмом $3,9 млрд. Первый транш объёмом $1,4 млрд должен поступить до 25 декабря.


#МВФ #украина
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