https://static.news.ru/photo/af1bd9d4-acd5-11e9-a841-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейский союз подтвердил законность прошедших накануне парламентских выборов на Украине, признав при этом злоупотребления в ходе избирательной кампании.

В заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы говорится, что основные права и свободы на парламентских выборах на Украине были соблюдены. Однако Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявила о подкупе голосов, отмечается в сообщении.

Миссия сообщила о подкупе голосов и переплетении интересов бизнеса и политики, что диктовало освещение выборов в СМИ, а также о других злоупотреблениях, — цитирует « Интерфакс » представителя организации.

В заявлении также говорится о важности устранения недостатков, выявленных ОБСЕ, перед очередным избирательным циклом, включая местные выборы 2020 года.

Как ранее писал News.ru, после обработки 85% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохранила отрыв на досрочных выборах в Верховную раду.