Европейский союз подтвердил законность прошедших накануне парламентских выборов на Украине, признав при этом злоупотребления в ходе избирательной кампании.
В заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы говорится, что основные права и свободы на парламентских выборах на Украине были соблюдены. Однако Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявила о подкупе голосов, отмечается в сообщении.
Миссия сообщила о подкупе голосов и переплетении интересов бизнеса и политики, что диктовало освещение выборов в СМИ, а также о других злоупотреблениях, — цитирует «Интерфакс» представителя организации.
В заявлении также говорится о важности устранения недостатков, выявленных ОБСЕ, перед очередным избирательным циклом, включая местные выборы 2020 года.
Как ранее писал News.ru, после обработки 85% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохранила отрыв на досрочных выборах в Верховную раду.