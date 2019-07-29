https://static.news.ru/photo/9eb6765c-5cd1-11e9-98d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques/Sopa Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный комиссар организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств Ламберто Заньер назвал языковую политику на Украине нарушением прав граждан с элементами дискриминации.

Мы работаем с министерством культуры Украины над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка, — сказал европейский чиновник в интервью «Известиям» .

Кроме того, он подверг критике украинские власти за то, что все вопросы об использовании государственного языка решаются не через систему стимулов и поощрений, а через наказание.

В ОБСЕ констатировали, что языковой закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств. В ближайшее время Заньер намерен поехать в Киев, чтобы впервые встретиться с новым руководством страны.

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. 15 мая его подписал бывший президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, на единственном госязыке должны разговаривать все чиновники и руководители госорганов, врачи, адвокаты, руководители вузов, судьи и другие.

Ранее News.ru писал о том, что депутаты от украинской партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона. Соответствующая инициатива зарегистрирована 16 июля. В партии считают, что действующий закон нарушает права носителей русского и других языков национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Также в «Оппозиционном блоке» полагают, что вступивший в силу документ приняли с грубыми нарушениями.