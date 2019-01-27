ОБСЕ обнаружила траншеи украинских силовиков в Донбассе

https://news.ru/storage/news/399e7d68b48bd76767c815ceabe9ee79/c34dcf9e-2c70-43c8-b0bd-bd47a42f7f40_850.jpg Минобороны Украины

Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил траншеи украинских силовиков в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

«24 января в пределах участка разведения в районе населенного пункта Золотое беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил недавно выкопанную траншею ориентировочно в 200 метров к югу от северного края данного участка», — передаёт слова пресс-службы миссии РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые могут быть реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы. Об этом заявил представитель ведомства Даниил Безсонов.