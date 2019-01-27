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ОБСЕ обнаружила траншеи украинских силовиков в Донбассе

Минобороны Украины

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Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил траншеи украинских силовиков в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

«24 января в пределах участка разведения в районе населенного пункта Золотое беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил недавно выкопанную траншею ориентировочно в 200 метров к югу от северного края данного участка», — передаёт слова пресс-службы миссии РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые могут быть реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы. Об этом заявил представитель ведомства Даниил Безсонов.


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