ОБСЕ ответила на отказ Киева от наблюдателей РФ на выборах

https://news.ru/storage/news/6ee8d806f2a6ff2dd281d0dc7dad5cc3/b7c0e295-8451-4f9c-8150-d4ecd5d6adb5_850.jpg Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) разослало запросы командировать наблюдателей на грядущие выборы на Украине всем странам, входящим в ОБСЕ. Так в организации отреагировали на отказ Киева принимать заявки от российской стороны.

По словам официального представителя БДИПЧ Томаса Раймера, государства — участники ОБСЕ обязаны принимать наблюдателей от любой другой страны-участницы, у которой есть такое желание. Он уточнил, что запросы были направлены 56 странам за исключением Украины, сообщает ФАН.

Ранее News.ru писал, что на выборах президента Украины не будет российских наблюдателей. Гражданам РФ, желающим следить за процессом голосования, будет отказано в регистрации, заявил глава МИД страны Павел Климкин.