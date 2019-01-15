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ОБСЕ ответила на отказ Киева от наблюдателей РФ на выборах

Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) разослало запросы командировать наблюдателей на грядущие выборы на Украине всем странам, входящим в ОБСЕ. Так в организации отреагировали на отказ Киева принимать заявки от российской стороны.

По словам официального представителя БДИПЧ Томаса Раймера, государства — участники ОБСЕ обязаны принимать наблюдателей от любой другой страны-участницы, у которой есть такое желание. Он уточнил, что запросы были направлены 56 странам за исключением Украины, сообщает ФАН.

Ранее News.ru писал, что на выборах президента Украины не будет российских наблюдателей. Гражданам РФ, желающим следить за процессом голосования, будет отказано в регистрации, заявил глава МИД страны Павел Климкин.


#россия #выборы #киев #ОБСЕ #наблюдатели
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