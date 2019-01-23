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Обращение Трампа к Конгрессу не состоится из-за шатдауна

Дональд Трамп Win Mcnamee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Член Демократической партии и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила президенту Дональду Трампу, что его ежегодное обращение к Конгрессу «О положении страны» не состоится, пока продолжается шатдаун.

«Данным письмом сообщаю, что палата представителей не будет рассматривать одновременную резолюцию, разрешающую обращение президента "О положении страны" в зале палаты представителей, пока не откроются учреждения», — говорится в письме Пелоси, направленном Трампу.

Президент-республиканец заявил, что планирует выступить с ежегодной речью в Конгрессе 29 января. Трамп подчеркнул, что готов это сделать вопреки рекомендации спикера палаты представителей.

Шатдаун в США начался 22 декабря и затронул девять федеральных департаментов, а также другие агентства. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) не могут работать из-за бюджетного кризиса, в связи с которым приостановлена работа правительства США.

Как писал News.ru, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл вынесет в ближайшие дни на голосование предложение Белого дома по выходу из бюджетного кризиса и завершению связанной с ним приостановки деятельности федеральных органов (шатдауна).


#дональдтрамп #сша #конгресс #шатдаун
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