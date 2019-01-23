Обращение Трампа к Конгрессу не состоится из-за шатдауна

Член Демократической партии и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила президенту Дональду Трампу, что его ежегодное обращение к Конгрессу «О положении страны» не состоится, пока продолжается шатдаун.
«Данным письмом сообщаю, что палата представителей не будет рассматривать одновременную резолюцию, разрешающую обращение президента "О положении страны" в зале палаты представителей, пока не откроются учреждения», — говорится в письме Пелоси, направленном Трампу.
Президент-республиканец заявил, что планирует выступить с ежегодной речью в Конгрессе 29 января. Трамп подчеркнул, что готов это сделать вопреки рекомендации спикера палаты представителей.
Шатдаун в США начался 22 декабря и затронул девять федеральных департаментов, а также другие агентства. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) не могут работать из-за бюджетного кризиса, в связи с которым приостановлена работа правительства США.
Как писал News.ru, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл вынесет в ближайшие дни на голосование предложение Белого дома по выходу из бюджетного кризиса и завершению связанной с ним приостановки деятельности федеральных органов (шатдауна).