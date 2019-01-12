Обломки немецкой подлодки обнаружили у берегов Франции

https://news.ru/storage/news/673ae9cba59eb2e9f1944336a35f2315/b62f740d-3567-48a7-9ae9-1b834df636b0_850.jpg Scherl/Global Look Press

На севере Франции обнаружили обломки немецкой подводной лодки времён Первой мировой войны. Металлический каркас обнажился в море вблизи города Виссан из-за сильного отлива.

Историки считают, что лодка села на мель в июле 1917 года из-за просчёта в навигации.

«Это был миноносец, предназначенный для установки мин. Однако для этого надо было подойти поближе к берегу. В то время в открытом море от Англии до Франции натягивали сети для борьбы с подлодками», — пояснил местный гид Винсент Шмитт.

По словам местного гида, после того как лодка села на мель, экипажу пришлось эвакуироваться. Позже её взорвали, чтобы она не досталась противнику. Французский патруль услышал шум и арестовал всех моряков.

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