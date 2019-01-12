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Обломки немецкой подлодки обнаружили у берегов Франции

Scherl/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

На севере Франции обнаружили обломки немецкой подводной лодки времён Первой мировой войны. Металлический каркас обнажился в море вблизи города Виссан из-за сильного отлива.

Историки считают, что лодка села на мель в июле 1917 года из-за просчёта в навигации.

«Это был миноносец, предназначенный для установки мин. Однако для этого надо было подойти поближе к берегу. В то время в открытом море от Англии до Франции натягивали сети для борьбы с подлодками», — пояснил местный гид Винсент Шмитт.

По словам местного гида, после того как лодка села на мель, экипажу пришлось эвакуироваться. Позже её взорвали, чтобы она не досталась противнику. Французский патруль услышал шум и арестовал всех моряков.

Как ранее писал News.ru, авиационная бомба времён Великой Отечественной войны обнаружена на юге Москвы. Её нашли в ходе проведения земляных работ. Специалисты планируют вывезти взрывное устройство в безопасное место и уничтожить.


#Франция #германия #перваямироваявойна #подлодка
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