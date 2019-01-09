Обломки пропавшего истребителя найдены во Франции

https://news.ru/storage/news/7927ecd938cb1e7f257e7767c76ed59a/0b805794-505b-4474-8047-e8a3694f716c_850.jpg Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель французских ВВС Mirage 2000D потерпел крушение на востоке Франции. Обломки самолёта найдены, поиск членов экипажа продолжается. На месте крушения обнаружен парашют.

Самолёт с двумя пилотами вылетел с авиабазы Нанси-Оше. Как передаёт телеканал France 3, он осуществлял учебно-тренировочный полёт на низкой высоте над границей департаментов Ду и Юры.

Ранее News.ru писал, что французский истребитель «Мираж-2000» (Mirage 2000) исчез с радаров. Сигнал был потерян в 11:00 по парижскому времени (13:00 мск). В этот момент истребитель находился над горным массивом на востоке Франции.