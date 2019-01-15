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Африканский художник включил в пустыне Африки вечную музыку

Макс Зидентопф Max Siedentopf/facebook.com

Макс Зидентопф

в мире [ версия для печати ]

Легендарный хит американской группы Toto под названием Africa поставили на вечный повтор музыкального проигрывателя. Аудиосистему собрали в песках древнейшей пустыни планеты — Намиб.

Плеер работает на солнечных батареях. Для лучшего звучания автор идеи — художник из Намибии Макс Зидентопф — подключил к MP3 шесть динамиков, сообщает BBC.

«[Я] хотел отдать песне предельное почтение и физически выставить Африку в Африке», — заявил автор инсталляции.

TOTO FOREVER from Max Siedentopf on Vimeo.

Пятиминутная композиция Toto выпущена в 1982 году и стала четырежды платиновой. В 2017 году песня снова покорила чарты, завоевав награду самого популярного трека планеты. Клип набрал свыше 440 млн просмотров на YouTube.

Материалы для «вечного» музыкального центра выбирались максимально надёжными. Зидентопф надеется, что Toto прозвучит среди песков Намиба минимум 55 млн лет (таков приблизительный возраст пустыни).

Ранее News.ru сообщал о хобби Робби Уильямса. Певец «пытает» гитариста группы Led Zeppelin Джимми Пейджа музыкой Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd.


#музыка #африка
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