Обама назвал свои любимые фильмы 2018 года

https://news.ru/storage/news/5b9ffe7483d2a69c8066a613e9249289/d54ea20d-6b7c-4640-a70e-dda81260dbe9_850.jpg SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент США Барак Обама

Экс-президент США Барак Обама рассказал о фильмах, которые стали для него самыми интересными в 2018 году.

Обама назвал такие фильмы, как «Чёрная Пантера», «Аннигиляция», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Магазинные воришки», «Смерть Сталина», «Пылающий», «Поддержите девушек», «Чёрный клановец», «Восьмой класс».

О своих предпочтениях Обама сообщил на своей странице в Facebook.

Как ранее писал News.ru, Барак Обама возглавил рейтинг «восхищения» в США. По данным исследования, 19% американцев признались, что среди мужчин их больше всего восхищает Обама, ещё 15% сказали, что очарованы его женой.