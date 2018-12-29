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Обама назвал свои любимые фильмы 2018 года

Экс-президент США Барак Обама SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент США Барак Обама

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Экс-президент США Барак Обама рассказал о фильмах, которые стали для него самыми интересными в 2018 году.

Обама назвал такие фильмы, как «Чёрная Пантера», «Аннигиляция», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Магазинные воришки», «Смерть Сталина», «Пылающий», «Поддержите девушек», «Чёрный клановец», «Восьмой класс».

О своих предпочтениях Обама сообщил на своей странице в Facebook.

Как ранее писал News.ru, Барак Обама возглавил рейтинг «восхищения» в США. По данным исследования, 19% американцев признались, что среди мужчин их больше всего восхищает Обама, ещё 15% сказали, что очарованы его женой.


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