Объявление итогов выборов в ДР Конго затягивается

Избирательная комиссия Демократической Республики Конго не объявит 6 января итоги состоявшихся 30 декабря президентских и парламентских выборов, как планировалось ранее. Точная дата объявления итогов не называется, поскольку избирком заявил, что ему нужно больше времени для работы.
За шесть дней избирательная комиссия получила с мест только 47% итоговых протоколов. Об этом глава избиркома страны Корней Нангаа заявил 5 января, сообщает агентство Reuters.
Католическая организация «Национальная епископальная конференция Конго» вела наблюдение за ходом голосования. Её представители ещё 4 января заявили, что имя победителя президентской гонки уже известно и должно быть объявлено как можно скорее. Избирком обвинил организацию в обмане населения и подготовке восстания.
Ранее News.ru сообщал, что массовые протесты пятый день продолжаются на Мадагаскаре после президентских выборов, на которых победил кандидат от оппозиции Андри Раджоелина. Сторонники экс-главы островного государства Марка Раваломананы отказались мириться с поражением, заявив, что оппозиционер победил нечестно.