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Объявление итогов выборов в ДР Конго затягивается

Stefan Kleinowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Избирательная комиссия Демократической Республики Конго не объявит 6 января итоги состоявшихся 30 декабря президентских и парламентских выборов, как планировалось ранее. Точная дата объявления итогов не называется, поскольку избирком заявил, что ему нужно больше времени для работы.

За шесть дней избирательная комиссия получила с мест только 47% итоговых протоколов. Об этом глава избиркома страны Корней Нангаа заявил 5 января, сообщает агентство Reuters.

Граждане ДР Конго выбирали президента из 21 кандидата, среди которых не оказалось действующего главы государства Жозефа Кабилы. Он возглавляет страну с 2001 года и больше не может избираться. Также неизвестны пока результаты выборов депутатов в парламент и местные органы власти.

Католическая организация «Национальная епископальная конференция Конго» вела наблюдение за ходом голосования. Её представители ещё 4 января заявили, что имя победителя президентской гонки уже известно и должно быть объявлено как можно скорее. Избирком обвинил организацию в обмане населения и подготовке восстания. 

Ранее News.ru сообщал, что массовые протесты пятый день продолжаются на Мадагаскаре после президентских выборов, на которых победил кандидат от оппозиции Андри Раджоелина. Сторонники экс-главы островного государства Марка Раваломананы отказались мириться с поражением, заявив, что оппозиционер победил нечестно.


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