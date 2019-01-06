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ОАЭ предоставят Пакистану многомиллиардный кредит

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Наследный принц Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Зайед Аль-Нахиян прибудет в Пакистан для переговоров об экономической помощи.

По некоторым данным, ОАЭ намерены предоставить пакистанской стороне кредит на сумму $6,2 млрд. Первая часть материальной помощи в $3 млрд поступит на счета Государственного банка Пакистана, а другая — в виде поставок нефтепродуктов в рассрочку, передаёт телеканал Dunya News.

Ранее News.ru писал, что власти столицы Объединённых Арабских Эмиратов выделили своим гражданам экономическую помощь в размере 18,3 млрд дирхамов ОАЭ ($5 млрд) в честь 47-й годовщины основания страны. Помощь заключается в выдаче кредитов на приобретение жилья, готовых домов и земельных участков для строительства. Подарком смогут воспользоваться более 12 тысяч человек.


#кредиты #пакистан #оаэ #доллары
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